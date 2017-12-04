Ночью на дорогах Житомирщины из-за ухудшения погоды работали 75 единиц техники

5-6 декабря, по прогнозам Гидрометцентра, на территории Житомирщины будет наблюдаться небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололед.

Сейчас техника продолжает работать на дорогах области / фото oda.zt.gov.ua

Ночью на дорогах Житомирской области работали 75 единиц техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма.

Как отмечается в сообщении, в связи с ухудшением погодных условий в ночь с 3 на 4 декабря на автодорогах Житомирской области работало 75 единиц техники, также для уборки снега и посыпки дорог области задействовали более сотни работников.

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"Так, на автодороге М-06 « Киев-Чоп» работало 19 единиц спецтехники, а в дежурном режиме – 16. На автодороге М-07 «Киев-Ковель-Ягодин» дорогу убирали 8 единиц техники и 12 - действовали в дежурном режиме", - сказано в сообщении.

Кроме этого, 4 группы работников проводили обследования состояния дорог государственного значения.

Сейчас техника продолжает работать на дорогах области.

5-6 декабря, по прогнозам Гидрометцентра, на территории Житомирщины будет наблюдаться небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-6º мороза, днем от -1 до +3º.

Как сообщал УНИАН, в связи с ухудшением погодных условий в Житомирской области по поручению председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича в оперативном режиме обеспечивается проезд по автодорогам области.