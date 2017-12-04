Ночью на дорогах Житомирщины из-за ухудшения погоды работали 75 единиц техники

14:35, 4 декабря 2017
445

5-6 декабря, по прогнозам Гидрометцентра, на территории Житомирщины будет наблюдаться небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололед.

Сейчас техника продолжает работать на дорогах области / фото oda.zt.gov.ua
Сейчас техника продолжает работать на дорогах области / фото oda.zt.gov.ua

Ночью на дорогах Житомирской области работали 75 единиц техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма.

Как отмечается в сообщении, в связи с ухудшением погодных условий в ночь с 3 на 4 декабря на автодорогах Житомирской области работало 75 единиц техники, также для уборки снега и посыпки дорог области задействовали более сотни работников.

Из-за непогоды обесточены 88 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской и Волынской областях

"Так, на автодороге М-06 « Киев-Чоп» работало 19 единиц спецтехники, а в дежурном режиме – 16. На автодороге М-07 «Киев-Ковель-Ягодин» дорогу убирали 8 единиц техники и 12 - действовали в дежурном режиме", - сказано в сообщении.

Кроме этого, 4 группы работников проводили обследования состояния дорог государственного значения.

Сейчас техника продолжает работать на дорогах области.

5-6 декабря, по прогнозам Гидрометцентра, на территории Житомирщины будет наблюдаться небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-6º мороза, днем от -1 до +3º.

Как сообщал УНИАН, в связи с ухудшением погодных условий в Житомирской области по поручению председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича в оперативном режиме обеспечивается проезд по автодорогам области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео) Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)
Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
70 %
765 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей