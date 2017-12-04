Непогода на Львовщине: снегопад заблокировал почти 60 автомобилей (видео)

Львовщину накрыл снегопад.

Непогода накрыла Регион / УНИАН

Из-за сильного снегопада во Львовской области оказались заблокированными 58 автомобилей, среди которых 51 грузовик.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"3 декабря в 13:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что вблизи г. Дрогобыч вследствие сложных погодных условий (снегопад) 3 большегрузных автомобиля не могут ехать под гору", - говорится в сообщении.

В этот же день в 14:30 на автодороге Киев-Чоп в результате сложных погодных условий (снегопада) образовался затор из автомобилей, расстоянием 2-3 км, которые не могут двигаться по дороге.

Для обеспечения движения транспорта, недопущения образования автомобильных заторов на дороге Киев - Чоп в Сколевском районе работало 2 единицы техники 2-го специального регионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Осуществлена буксировка 35 автомобилей.

Вблизи г. Винники спасатели с помощью буксируемого троса вытащили 1 грузовой бус и 7 большегрузных автомобиле из сугроба.

В 04:38 4 декабря вблизи с. Дубровка Самборского района на автодороге Самбор-Хыров, в результате сложных погодных условий (снегопада), легковой автомобиль съехал в кювет. Пожарно-спасательным отделением с помощью буксирующего троса автомобиль был извлечен из кювета.

Напомним, из-за непогоды в ночь с 3 декабря на 4 декабря обесточены 88 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской и Волынской областях.