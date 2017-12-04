Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и снег (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге сохранится теплая погода, а на западе ожидается до -7°.

В Украине на этой неделе пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник во многих областях Украины пройдут дожди и мокрый снег. На юге до +13°, на западе и севере до +1°. В центре столбик термометра поднимется до +9°, на востоке до +10°.

Прогноз на 4 декабря / УНИАН

Во вторник, 5 декабря, в Украине местами пройдет снег. На востоке ночью до -5°.

Прогноз на 5 декабря / УНИАН

В среду, 6 декабря, пройдут дожди и мокрый снег. Теплее всего будет на юге - до +5°. В остальных регионах до +4°.

Прогноз на 6 декабря / УНИАН

В четверг ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью по стране -6°…+5°, днем на юге до +9°.

Прогноз на 7 декабря / УНИАН

В пятницу без осадков. На юге до +11°, в остальных регионах -1°...+7°.

Прогноз на 8 декабря / УНИАН

2 и 3 декабря в Украине практически без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -7°, на остальной территории -1°…+8°. Днем температура по стране +2°...+12°. В воскресенье ночью на западе до -10°, днем в Украине от +1° до +13°.

Прогноз на 9 декабря / УНИАН

Прогноз на 10 декабря / УНИАН

Народный прогноз

4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Похолодало в этот день — зима будет суровой. 5 декабря — Прокопия. Прокоп по снегу ступает — дорогу копает.

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6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

7 декабря — Екатерины. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме. 8 декабря – святого Климентия, Папы Римского. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега).

9 декабря — Юрия холодного. Если до осеннего Юрия выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет трава. 10 декабря — день Преподобного Романа. Охотники говорят, что до 10-го декабря лоси сбрасывают старые рога.

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