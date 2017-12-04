Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и снег (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге сохранится теплая погода, а на западе ожидается до -7°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник во многих областях Украины пройдут дожди и мокрый снег. На юге до +13°, на западе и севере до +1°. В центре столбик термометра поднимется до +9°, на востоке до +10°.
Во вторник, 5 декабря, в Украине местами пройдет снег. На востоке ночью до -5°.
В среду, 6 декабря, пройдут дожди и мокрый снег. Теплее всего будет на юге - до +5°. В остальных регионах до +4°.
В четверг ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью по стране -6°…+5°, днем на юге до +9°.
В пятницу без осадков. На юге до +11°, в остальных регионах -1°...+7°.
2 и 3 декабря в Украине практически без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -7°, на остальной территории -1°…+8°. Днем температура по стране +2°...+12°. В воскресенье ночью на западе до -10°, днем в Украине от +1° до +13°.
Народный прогноз
4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Похолодало в этот день — зима будет суровой. 5 декабря — Прокопия. Прокоп по снегу ступает — дорогу копает.
Из-за непогоды обесточены 88 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской и Волынской областях
6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.
7 декабря — Екатерины. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме. 8 декабря – святого Климентия, Папы Римского. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега).
9 декабря — Юрия холодного. Если до осеннего Юрия выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет трава. 10 декабря — день Преподобного Романа. Охотники говорят, что до 10-го декабря лоси сбрасывают старые рога.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+32°... +17°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+29°... +11°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+33°... +16°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +7°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+25°... +9°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +16°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +18°
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Херсон+30°... +15°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+30°... +14°
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Чернигов+31°... +12°
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Черновцы+29°... +13°