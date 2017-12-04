Из-за непогоды обесточены 88 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской и Волынской областях

11:02, 4 декабря 2017
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Во Львовской области обесточен 41 населенный пункт.

Из-за непогоды обесточены 88 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды обесточены 88 населенных пунктов / Фото УНИАН

Из-за непогоды в ночь с 3 декабря на 4 декабря обесточены 88 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 3 декабря на 4 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь и налипание мокрого снега) сработала система защиты линий электропередач и произошло обесточивание 88 населенных пунктов в трех областях, а именно: Львовская - 41 н.п., Закарпатская - 30 н.п. и Волынская - 17 н.п.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 4 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, на востоке и юге сохранится теплая погода.

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