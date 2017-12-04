Закарпатье завалило снегом, на трассе Киев - Чоп ограничили движение транспорта
Из-за непогоды на проезжую часть упало 9 деревьев.
Из-за сильных снегопадов со вчерашнего дня временно ограничено движение транспорта на трассе Киев - Чоп в Закарпатской области.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укравтодор.
"По информации Укравтодора, в связи с резким ухудшением погодных условий (сильными снегопадами) и с целью недопущения заторов в дорожном движении и оперативной расчистки автодорог от снега с 17:20 3 декабря временно вводится ограничение движения крупногабаритных транспортных средств на автодороге общего пользования Киев - Чоп в пределах Закарпатской области", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:00 4 декабря на перевалах Закарпатской области ограничено движение большегрузного транспорта. Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется в места временного отстоя транзитного транспорта.
По данным ГСЧС, на Абранском и Латирском перевалах Воловецкого района работает 6 единиц техники, в том числе тягач, и 24 спасателя.
Они уже отбуксировали 22 автомобиля, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. В настоящее время работа по буксировке транспортных средств продолжается.
Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий, по информации ОАО ЭК "Закарпатьеоблэнерго" на территории области отключены от электроснабжения 25 населенных пунктов, из них 18 полностью и 7 частично, а именно: Воловецкий район - 4, Мукачевский - 4, Великоберезнянский 4, Свалявский - 8, Ужгородский - 5.
"Также в результате непогоды произошло падение 9 деревьев на проезжие части дорог в Перечинском, Великоберезнянском, Береговском районах и в Ужгороде. Погибших и травмированных в результате происшествий нет", - добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 4 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, на востоке и юге сохранится теплая погода.
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