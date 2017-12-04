Киевлян предупреждают о тумане
Видимость снизится до 200-500 м.
Утром 4 декабря в Киеве ожидается туман.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге и востоке сохранится теплая погода (карта)
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Видимость снизится до 200-500 м.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- во время остановки включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, в понедельник, 4 декабря, в столице без осадков, днем до +1°.
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