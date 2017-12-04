Киевлян предупреждают о тумане

Видимость снизится до 200-500 м.

В столице ожидается туман / УНИАН

Утром 4 декабря в Киеве ожидается туман.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Видимость снизится до 200-500 м.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- во время остановки включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в понедельник, 4 декабря, в столице без осадков, днем до +1°.