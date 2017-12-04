В Киеве сегодня без осадков, днем до +1°

08:30, 4 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 декабря, в столице без осадков, днем до +1°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер западный и юго-западный, до 5,9 м/с.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге и востоке сохранится теплая погода (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:39, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, на востоке и юге сохранится теплая погода.

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