В Киеве сегодня без осадков, днем до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 декабря, в столице без осадков, днем до +1°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер западный и юго-западный, до 5,9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:39, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, на востоке и юге сохранится теплая погода.

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