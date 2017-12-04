В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге и востоке сохранится теплая погода (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 4 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, на востоке и юге сохранится теплая погода.
На востоке местами пройдут дожди, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +14°.
На западе Украины в понедельник местами пройдет снег. Днем до 0°.
В северных областях практически без осадков. Температура до +1°. В центре облачно с прояснениями, температура до +9°.
Согласно народному прогнозу, 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Похолодало в этот день — зима будет суровой.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+32°... +17°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+29°... +11°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+33°... +16°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +7°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+25°... +9°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +16°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +18°
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Херсон+30°... +15°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+30°... +14°
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Чернигов+31°... +12°
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Черновцы+29°... +13°
Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 70 %
Давление: 765 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 06:07
Закат 20:06
Фаза луны:
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