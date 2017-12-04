В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге и востоке сохранится теплая погода (карта)

08:00, 4 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, на востоке и юге сохранится теплая погода.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке местами пройдут дожди, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +14°.

На западе Украины в понедельник местами пройдет снег. Днем до 0°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +1°. В центре облачно с прояснениями, температура до +9°.

Прогноз на 4 декабря / УНИАН
Прогноз на 4 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Похолодало в этот день — зима будет суровой.

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