Снегопад на западе Украины: на Львовщине и Закарпатье ограничили движение транспорта

Временно вводится ограничение на движение крупногабаритных транспортных средств на автодороге общего пользования Киев-Чоп в пределах Закарпатской области.

Спасатели Львовской области помогают водителям / фото dsns.gov.ua

Во Львовской и Закарпатской областях ограничено движение транспорта из-за сильных снегопадов. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"В связи с интенсивным усилением снегопада на территории Львовской области 3 декабря с целью недопущения заторов автотранспорта и оперативного расчистка дорог от снега, Служба автомобильных дорог вводит ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах с 17:00 3 декабря", - говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что с 17:20 3 декабря 2017 года также временно вводится ограничение движения крупногабаритных транспортных средств на автодороге общего пользования Киев-Чоп в пределах Закарпатской области.

Спасатели вытаскивают грузовик / фото dsns.gov.ua

Тем временем в ГСЧС сообщили, что спасатели развернули спасательные посты на Ивашковском и Орявском перевалах Львовской области для оказания помощи водителям, которые могут попасть в затруднительное положение в связи с непогодой, а также для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта по автодороге Киев-Чоп.

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"По состоянию на 21:00 спасатели оказали помощь 3 водителям крупногабаритного транспорта, которые не могли самостоятельно продолжать движение", - отметили в ГСЧС.

На Закарпатье на Латирский и Абранский перевалы Воловецкого района направлено автомобиль высокой проходимости (Краз-6510), который при необходимости будет привлекаться для оказания помощи водителям.

От снегопада страдает и Ривненская область. В частности, вследствие осложненных погодных условий образовался километровый затор из грузовых автомобилей на трассе международного значения Киев-Чоп вблизи села Крылов Дубенского района.

В Ривненской области образовался километровый затор / фото dsns.gov.ua

Спасатели помогли освободить от снежного плена 12 грузовиков и восстановить движение на трассе.