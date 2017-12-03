Снегопад на западе Украины: на Львовщине и Закарпатье ограничили движение транспорта
Временно вводится ограничение на движение крупногабаритных транспортных средств на автодороге общего пользования Киев-Чоп в пределах Закарпатской области.
Во Львовской и Закарпатской областях ограничено движение транспорта из-за сильных снегопадов. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
"В связи с интенсивным усилением снегопада на территории Львовской области 3 декабря с целью недопущения заторов автотранспорта и оперативного расчистка дорог от снега, Служба автомобильных дорог вводит ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах с 17:00 3 декабря", - говорится в сообщении.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что с 17:20 3 декабря 2017 года также временно вводится ограничение движения крупногабаритных транспортных средств на автодороге общего пользования Киев-Чоп в пределах Закарпатской области.
Тем временем в ГСЧС сообщили, что спасатели развернули спасательные посты на Ивашковском и Орявском перевалах Львовской области для оказания помощи водителям, которые могут попасть в затруднительное положение в связи с непогодой, а также для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта по автодороге Киев-Чоп.
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"По состоянию на 21:00 спасатели оказали помощь 3 водителям крупногабаритного транспорта, которые не могли самостоятельно продолжать движение", - отметили в ГСЧС.
На Закарпатье на Латирский и Абранский перевалы Воловецкого района направлено автомобиль высокой проходимости (Краз-6510), который при необходимости будет привлекаться для оказания помощи водителям.
От снегопада страдает и Ривненская область. В частности, вследствие осложненных погодных условий образовался километровый затор из грузовых автомобилей на трассе международного значения Киев-Чоп вблизи села Крылов Дубенского района.
Спасатели помогли освободить от снежного плена 12 грузовиков и восстановить движение на трассе.
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