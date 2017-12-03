У берегов Эквадора произошло мощное землетрясение

17:38, 3 декабря 2017
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Магнитуда землетрясения у берегов Эквадора составила 6,2.

У берегов Эквадора произошло мощное землетрясение / скриншот
У берегов Эквадора произошло мощное землетрясение / скриншот

Толчки были зафиксированы сегодня днем в 33 км к северо-востоку от города Баия-де-Каракес.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет. По словам президента Эквадора Ленина Морено, землетрясение ощущалось в 12 провинциях страны.

Ранее сообащлось, что в Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 6,7.

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