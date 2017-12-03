Погода в Украине: 4 декабря запад заметет снегом, а кое-где будет "весна"
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура воздуха в понедельник ожидается без особых изменений
В понедельник, 4 декабря, погода в Украине снова будет с осадками в виде снега и дождя. В ряде областей Украины ожидается морозная погода, однако в некоторых регионах температура воздуха достигнет отметки +12 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
В свою очередь синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook, что температура воздуха в понедельник ожидается без особых изменений: на всей территории Украины будет холодно, однако на юге, в центре, кроме Винницкой области, и юго-востоке – тепло.
"С Балкан в Украину ворвется циклон, который обусловит на Западе и Севере 4 декабря снова сложную погоду с мокрым снегом и дождем, с налипанием мокрого снега, с осложнением ситуации на дорогах", – говорится в сообщении синоптика.
В частности, в Киеве 4 декабря температура воздуха составит от +1 до -1 градуса и будет идти мокрый снег с дождем.
Прогноз погоды на 4 декабря, в городах Украины:
Ужгород – 0 ... + 2
Львов – -1 ... + 1
Ивано-Франковск – 0 ... + 2
Тернополь – 0 ... + 2
Черновцы – -1 ... + 1
Хмельницкий – 0 ... + 2
Луцк – 0 ... + 2
Ровно – 0 ... + 2
Житомир – -1 ... + 1
Винница – -1 ... + 1
Одесса – + 5 ... + 7
Николаев – + 5 ... + 7
Херсон –- + 8 ... + 10
Симферополь – + 10 ... + 12
Кропивницкий – + 2 ... + 4
Черкассы – -1 ... + 1
Чернигов – -1 ... + 1
Сумы – +2 ... +4
Полтава – + 4 ... + 6
Днепр – + 6 ... + 8
Запорожье – + 10 ... + 12
Донецк – + 7 ... + 9
Луганск – + 7 ... + 9
Харьков – +6 ... +8
Киев – -1 ... + 1
Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+32°... +17°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+29°... +11°
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Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+33°... +16°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +7°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+25°... +9°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +16°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +18°
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Херсон+30°... +15°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+30°... +14°
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Чернигов+31°... +12°
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Черновцы+29°... +13°