Погода в Украине: 4 декабря запад заметет снегом, а кое-где будет "весна"

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура воздуха в понедельник ожидается без особых изменений

Иллюстрация / Reuters

В понедельник, 4 декабря, погода в Украине снова будет с осадками в виде снега и дождя. В ряде областей Украины ожидается морозная погода, однако в некоторых регионах температура воздуха достигнет отметки +12 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook, что температура воздуха в понедельник ожидается без особых изменений: на всей территории Украины будет холодно, однако на юге, в центре, кроме Винницкой области, и юго-востоке – тепло.

"С Балкан в Украину ворвется циклон, который обусловит на Западе и Севере 4 декабря снова сложную погоду с мокрым снегом и дождем, с налипанием мокрого снега, с осложнением ситуации на дорогах", – говорится в сообщении синоптика.

В частности, в Киеве 4 декабря температура воздуха составит от +1 до -1 градуса и будет идти мокрый снег с дождем.

Прогноз погоды на 4 декабря, в городах Украины:

Ужгород – 0 ... + 2

Львов – -1 ... + 1

Ивано-Франковск – 0 ... + 2

Тернополь – 0 ... + 2

Черновцы – -1 ... + 1

Хмельницкий – 0 ... + 2

Луцк – 0 ... + 2

Ровно – 0 ... + 2

Житомир – -1 ... + 1

Винница – -1 ... + 1

Одесса – + 5 ... + 7

Николаев – + 5 ... + 7

Херсон –- + 8 ... + 10

Симферополь – + 10 ... + 12

Кропивницкий – + 2 ... + 4

Черкассы – -1 ... + 1

Чернигов – -1 ... + 1

Сумы – +2 ... +4

Полтава – + 4 ... + 6

Днепр – + 6 ... + 8

Запорожье – + 10 ... + 12

Донецк – + 7 ... + 9

Луганск – + 7 ... + 9

Харьков – +6 ... +8

Киев – -1 ... + 1