Первое зимнее воскресенье удивит температурными контрастами

По прогнозу синоптиков, почти по всей территории Украины сохранится относительно теплая погода.

Прогноз погоды на 3 декабря / фото УНИАН

В воскресенье, 3 декабря, погода снова будет удивлять невероятными температурными контрастами в Украине. Так, на западе температура ночью опустится до -3, в то время как на юге в Крыму будет + 15 ... + 17 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также, по ее данным, в воскресенье, 3 декабря, с Балкан в Украину придет циклон, который обусловит на Западе и Севере вечером 3 декабря и ночью 4 декабря сложную погоду с мокрым снегом и дождем, с налипанием мокрого снега, с осложнением ситуации на дорогах.

В общем, почти по всей территории Украины сохранится относительно теплая погода.

Читайте также Синоптики прогнозируют в Киеве до конца суток сильный мокрый снег и гололед на дорогах

В Киеве в воскресенье снег на время прекратится, однако столица попадет в зону влияния балканского циклона, поэтому уже вечером 3 декабря вновь заснежит.

Прогноз погоды на 3 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +3…+5

Львов – +2…+4

Ивано-Франковск – +2…+4

Тернополь – +2…+4

Черновцы – +2…+4

Хмельницкий – +2…+4

Луцк – +2…+4

Ровно – +2…+4

Житомир – +2…+4

Винница – +2…+4

Одесса – +7…+9

Николаев – +9…+11

Херсон – +9…+11

Симферополь – +15…+17

Кропивницкий – +3…+5

Черкассы – +3…+5

Чернигов – +2…+4

Сумы – +2…+4

Полтава – +3…+5

Днепр – +5…+7

Запорожье – +9…+11

Донецк – +9…+11

Луганск – +8…+10

Харьков – +7…+9

Киев – +1…+3