Первое зимнее воскресенье удивит температурными контрастами
По прогнозу синоптиков, почти по всей территории Украины сохранится относительно теплая погода.
В воскресенье, 3 декабря, погода снова будет удивлять невероятными температурными контрастами в Украине. Так, на западе температура ночью опустится до -3, в то время как на юге в Крыму будет + 15 ... + 17 градусов тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Также, по ее данным, в воскресенье, 3 декабря, с Балкан в Украину придет циклон, который обусловит на Западе и Севере вечером 3 декабря и ночью 4 декабря сложную погоду с мокрым снегом и дождем, с налипанием мокрого снега, с осложнением ситуации на дорогах.
В общем, почти по всей территории Украины сохранится относительно теплая погода.
Синоптики прогнозируют в Киеве до конца суток сильный мокрый снег и гололед на дорогах
В Киеве в воскресенье снег на время прекратится, однако столица попадет в зону влияния балканского циклона, поэтому уже вечером 3 декабря вновь заснежит.
Прогноз погоды на 3 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +3…+5
Львов – +2…+4
Ивано-Франковск – +2…+4
Тернополь – +2…+4
Черновцы – +2…+4
Хмельницкий – +2…+4
Луцк – +2…+4
Ровно – +2…+4
Житомир – +2…+4
Винница – +2…+4
Одесса – +7…+9
Николаев – +9…+11
Херсон – +9…+11
Симферополь – +15…+17
Кропивницкий – +3…+5
Черкассы – +3…+5
Чернигов – +2…+4
Сумы – +2…+4
Полтава – +3…+5
Днепр – +5…+7
Запорожье – +9…+11
Донецк – +9…+11
Луганск – +8…+10
Харьков – +7…+9
Киев – +1…+3
Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+32°... +17°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+29°... +11°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+29°... +15°
-
Кировоград+30°... +15°
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Луганск+33°... +16°
-
Луцк+24°... +9°
-
Львов+22°... +7°
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Николаев+31°... +14°
-
Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+25°... +9°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+29°... +15°
-
Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +18°
-
Херсон+30°... +15°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+30°... +14°
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Чернигов+31°... +12°
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Черновцы+29°... +13°