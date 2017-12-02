Синоптики прогнозируют в Киеве до конца суток сильный мокрый снег и гололед на дорогах
Киевлянам рекомендуют придерживаться советов в случае возникновения гололеда на автодорогах и пешеходных зонах города.
До конца суток 2 декабря в столице ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 4-6 см, на дорогах гололедица.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует следовать советам в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города.
Советы водителям:
- соблюдайте скоростной режим, дистанцию, отказывайтесь от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
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Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах - это увеличивает риск не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения не избежать, напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попытайтесь перекатиться (удар, направленный на вас, уменьшит силу);
- будьте внимательны на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков – как правило они покрыты льдом.
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