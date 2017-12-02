Спасатели предупреждают, что погода в Украине серьезно ухудшится

Также спасатели предупреждают о лавинной опасности в высокогорных районах Карпат.

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах / фото УНИАН

В части областей Западной Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации ГосЧС, утром и днем 2 декабря в Черновицкой, горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.

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Также спасатели предупреждают о лавинной опасности в высокогорных районах Карпат.

"2-3 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.