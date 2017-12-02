Сильный мокрый снег: спасатели предупредили об ухудшении погоды в Западной Украине

10:20, 2 декабря 2017
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Также спасатели предупредили о лавинной опасности в высокогорных районах Карпат.

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий / фото УНИАН
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий / фото УНИАН

В части областей Западной Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, согласно информации, утром и днем 2 декабря в Черновицкой, горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.

Также спасатели предупреждают о лавинной опасности в высокогорных районах Карпат.

"2-3 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

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