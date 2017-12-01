Теплое дыхание зимы: в Одессе появилась преграда на пути к рекордным +15° в декабре (видео)

В городе не зафиксировали самую высокую плюсовую температуру в декабре, помешал ветер.

По прогнозу синоптиков, 1 декабря в Одессе могло стать самым теплым за последние 130 лет.

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Но официальное измерения на метеостанции разочаровало: там зафиксировали +11°, говорится в сюжете ТСН.

А вот в Измаиле таки было почти +16° тепла, но это рекорд для города, синоптики не знают.

Согласно данным сайта "Синоптик", +14,3° было зафиксировано в Одессе в 1898 году, то есть 119 лет назад.

3-4 декабря в Одессе незначительно похолодает до +8°. На этой неделе будет сухо, но утром прогнозируется туман.