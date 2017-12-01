Теплое дыхание зимы: в Одессе появилась преграда на пути к рекордным +15° в декабре (видео)

18:36, 1 декабря 2017
16

В городе не зафиксировали самую высокую плюсовую температуру в декабре, помешал ветер.

По прогнозу синоптиков, 1 декабря в Одессе могло стать самым теплым за последние 130 лет.

От +11° до -5°: метеорологи подвели погодные итоги ноября в Киеве

Но официальное измерения на метеостанции разочаровало: там зафиксировали +11°, говорится в сюжете ТСН.

А вот в Измаиле таки было почти +16° тепла, но это рекорд для города, синоптики не знают.

Согласно данным сайта "Синоптик", +14,3° было зафиксировано в Одессе в 1898 году, то есть 119 лет назад.

3-4 декабря в Одессе незначительно похолодает до +8°. На этой неделе будет сухо, но утром прогнозируется туман.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео) Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках
Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
64 %
765 мм
2.4 м/с
76 %
Лента новостей