От +11° до -5°: метеорологи подвели погодные итоги ноября в Киеве

16:53, 1 декабря 2017
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Нынешний год может войти в десятку самых теплых лет с начала наблюдений.

Ноябрь в столице превысил температурную норму на 1,2 градуса / фото УНИАН
Ноябрь в столице превысил температурную норму на 1,2° / фото УНИАН

Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +3,3°, что выше климатической нормы на 1,2°. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

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"Средняя температура воздуха с января по ноябрь в столице превышала климатическую норму на 1,9°, что дает основания вхождения его в десятку самых теплых лет с начала наблюдений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что холоднее всего было 24 ноября, когда минимальная температура опустилась до -5°, а теплее всего – 11 ноября, когда максимальная температура достигла +11,2°.

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди и снег, на западе ожидается похолодание.

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