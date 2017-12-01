Из-за сильного снегопада в Словакии объявили чрезвычайное положение (видео)

16:01, 1 декабря 2017
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Каждый час в полицию поступают десятки сообщений об авариях.

Снегопад парализовал движение в Словакии / spectator.sme.sk
Снегопад парализовал движение в Словакии / spectator.sme.sk

В Словакии из-за сильного снегопада объявили чрезвычайное положение, коммунальщики не успевают расчищать дороги.

В Карпатах объявили лавинную опасность

Из-за снега на дорогах сотни заблокированных машин, в Братиславе парализовано движение, говорится в сюжете ТСН.

Каждый час в полицию поступают десятки сообщений об авариях.

Напомним, за сутки 14 ноября в городе Йеллоунайф (Канада) выпало 24,2 см снега, что является рекордом для ноября.

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