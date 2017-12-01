На Закарпатье ожидаются сильные осадки.

На Закарпатье ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН

Сегодня, 1 декабря, из-за сильных осадков на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды.

Читайте также Первые зимние выходные в Украине пройдут с дождями и снегом (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды (над уровнями на 08:00 29 ноября) на 0,3-1,0 м в пределах русел; в нижнем течении Боржавы - до 2,0 м с начальным выходом воды на заводь в районе гидрологического поста Верхние Реметы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах прохождения сильных дождей будет формироваться значительный местный сток, на малых водотоках - кратковременное повышение уровней воды.

Напомним, 1 декабря в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.