На Закарпатье ожидаются подъемы уровней воды в реках
На Закарпатье ожидаются сильные осадки.
Сегодня, 1 декабря, из-за сильных осадков на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"На реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды (над уровнями на 08:00 29 ноября) на 0,3-1,0 м в пределах русел; в нижнем течении Боржавы - до 2,0 м с начальным выходом воды на заводь в районе гидрологического поста Верхние Реметы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в местах прохождения сильных дождей будет формироваться значительный местный сток, на малых водотоках - кратковременное повышение уровней воды.
Напомним, 1 декабря в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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