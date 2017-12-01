На Шри-Ланке шесть человек стали жертвами проливных дождей

Нарушено движение поездов, перекрыт ряд автодорог.

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Шесть человек погибли из-за проливных дождей и сильных ветров на Шри-Ланке.

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Погибшие проживали в округах Галле, Гампаха и Бадулла, передает Xinhua со ссылкой на местных чиновников.

В нескольких районах страны удар стихии привел к сильным разрушениям. Нарушено движение поездов, перекрыт ряд автодорог.

Из-за дождей в крупных реках повысился уровень воды. По прогнозам метеорологов, сильные дожди ожидаются в ближайшее время в пяти юго-западных и центральных провинциях Шри-Ланки.

Напомним, 12 провинций на юге Таиланда пострадали от наводнения.