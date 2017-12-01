Первые зимние выходные в Украине пройдут с дождями и снегом (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди и снег, на западе ожидается похолодание.

На выходных в Украине пройдут дожди и снег / УНИАН

В столице в субботу пройдет мокрый снег, температура воздуха ночью 0°, днем +2°. В воскресенье ливень, -1°...+2°.

Во Львове завтра без осадков, ночью -2°, днем 0°. В воскресенье пройдет снег, -6°...0°.

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В Луцке в субботу ночью -1°, днем +2°, без осадков. В воскресенье ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха 0°...+2°. В воскресенье до -2°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +5°, днем +14°. В воскресенье +2°...+12°.

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +3°, днем +6°. В воскресенье +4°...+5°, пройдет дождь.

Прогноз на 2 декабря / УНИАН

Прогноз на 3 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +4°, днем +9°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +6°...+7°.

В Симферополе завтра солнечно, +7°...+18°. В воскресенье +8°...+16°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура до +6°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье температура до +2°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье +4°...+6°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -6°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -5°, днем -3°.

В Моршине на Львовщине в субботу снегопад, ночью -4°, днем +0°. В воскресенье также пройдет снег, ночью -8°, днем до +1°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -3°. В воскресенье температура до -7°, пройдет снег.

В Сваляве завтра пасмурно, -2°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -6° …+2°.

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