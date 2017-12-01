Первые зимние выходные в Украине пройдут с дождями и снегом (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди и снег, на западе ожидается похолодание.
В столице в субботу пройдет мокрый снег, температура воздуха ночью 0°, днем +2°. В воскресенье ливень, -1°...+2°.
Во Львове завтра без осадков, ночью -2°, днем 0°. В воскресенье пройдет снег, -6°...0°.
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В Луцке в субботу ночью -1°, днем +2°, без осадков. В воскресенье ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.
В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха 0°...+2°. В воскресенье до -2°, также ожидаются осадки.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +5°, днем +14°. В воскресенье +2°...+12°.
В Харькове в субботу ливень, температура ночью +3°, днем +6°. В воскресенье +4°...+5°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +4°, днем +9°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +6°...+7°.
В Симферополе завтра солнечно, +7°...+18°. В воскресенье +8°...+16°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура до +6°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье температура до +2°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье +4°...+6°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -6°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -5°, днем -3°.
В Моршине на Львовщине в субботу снегопад, ночью -4°, днем +0°. В воскресенье также пройдет снег, ночью -8°, днем до +1°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до -3°. В воскресенье температура до -7°, пройдет снег.
В Сваляве завтра пасмурно, -2°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -6° …+2°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+30°... +17°
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Донецк+29°... +15°
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Житомир+29°... +13°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+25°... +10°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +16°
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Ровно+24°... +9°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+29°... +15°
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Тернополь+25°... +11°
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Харьков+29°... +16°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+27°... +12°
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Черкассы+30°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°