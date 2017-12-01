В Карпатах сохраняется лавинная опасность

11:37, 1 декабря 2017
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах зберігаєтсья лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах зберігаєтсья лавинная опасность / Фото УНИАН

В пятницу, 1 декабря, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Первый день декабря в Украине будет теплым и с дождями (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"1 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря почти во всех регионах Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

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