В Черниговской области из-за непогоды остались без электроснабжения жители трех сел

10:33, 1 декабря 2017
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Без электроснабжения остались жители трех населенных пунктов в Городнянском и Нежинском районах.

Черниговщина пострадала от непогоды / Фото УНИАН
Черниговщина пострадала от непогоды / Фото УНИАН

В Черниговской области из-за непогоды без электроснабжения остались жители трех населенных пунктов.

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Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы сильного ветра) в ночь с 30 ноября на 1 декабря произошло повреждение воздушных линий электроснабжения, отключены две ЛЭП 10 кВ, 24 трансформаторных подстанции. Без электроснабжения остались жители трех населенных пунктов в Городнянском и Нежинском районах.

Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ПАО "Черниговоблэнерго".

Напомним, 1 декабря почти во всех регионах Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

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