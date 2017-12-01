В Черниговской области из-за непогоды остались без электроснабжения жители трех сел
Без электроснабжения остались жители трех населенных пунктов в Городнянском и Нежинском районах.
В Черниговской области из-за непогоды без электроснабжения остались жители трех населенных пунктов.
Первый день декабря в Украине будет теплым и с дождями (карта)
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы сильного ветра) в ночь с 30 ноября на 1 декабря произошло повреждение воздушных линий электроснабжения, отключены две ЛЭП 10 кВ, 24 трансформаторных подстанции. Без электроснабжения остались жители трех населенных пунктов в Городнянском и Нежинском районах.
Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ПАО "Черниговоблэнерго".
Напомним, 1 декабря почти во всех регионах Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
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