Весна в декабре: в Одессе готовятся к температурному рекорду (видео)

Сегодня в Одессе прогнозируется максимальная за последние 130 лет температура.

В Одессе синоптики прогнозируют +15 / скриншот

Одесса готовится к температурному рекорду - столбики термометров там сегодня, в первый день зимы, и завтра, могут подпрыгнуть до вполне весенних +15. А такого не было уже 130 лет.

Так, согласно данным сайта Синоптик, 14,3 градуса было зафиксировано в Одессе в 1898 году, то есть 119 лет назад. Это наивысшая температура для 1 декабря за 130 лет регулярных наблюдений синоптиков.

3-4 декабря в Одессе незначительно похолодает до 8 градусов тепла. На этой неделе будет сухо, но по утрам прогнозируется туман.