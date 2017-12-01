Весна в декабре: в Одессе готовятся к температурному рекорду (видео)
Сегодня в Одессе прогнозируется максимальная за последние 130 лет температура.
Одесса готовится к температурному рекорду - столбики термометров там сегодня, в первый день зимы, и завтра, могут подпрыгнуть до вполне весенних +15. А такого не было уже 130 лет.
Так, согласно данным сайта Синоптик, 14,3 градуса было зафиксировано в Одессе в 1898 году, то есть 119 лет назад. Это наивысшая температура для 1 декабря за 130 лет регулярных наблюдений синоптиков.
3-4 декабря в Одессе незначительно похолодает до 8 градусов тепла. На этой неделе будет сухо, но по утрам прогнозируется туман.
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