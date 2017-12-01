В Украине объявили штормовое предупреждение

Сильного ветра не будет только в западных областях.

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Сегодня, 1 декабря, почти во всех регионах Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 1 декабря в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 1 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.