В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +8°

08:30, 1 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 1 декабря в столице пройдет дождь, днем до +8°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 7,1 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:35, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.

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