Первый день декабря в Украине будет теплым и с дождями (карта)

08:04, 1 декабря 2017
1001

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

На востоке местами пройдут дожди, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.

Каким будет первый месяц зимы в Украине: синоптики дали прогноз погоды на декабрь

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +4°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +8°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +11°.

Прогноз на 1 декабря / УНИАН
Прогноз на 1 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 декабря — день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
64 %
765 мм
2.4 м/с
76 %
Лента новостей