Первый день декабря в Украине будет теплым и с дождями (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

На востоке местами пройдут дожди, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.

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На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +4°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +8°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +11°.

Прогноз на 1 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 декабря — день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет.

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