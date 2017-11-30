Каким будет первый месяц зимы в Украине: синоптики дали прогноз погоды на декабрь

18:11, 30 ноября 2017
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Средняя месячная температура в первый месяц зимы будет достигать -3°.

Аномальных осадков в декабре не ожидается / фото УНИАН
Аномальных осадков в декабре не ожидается / фото УНИАН

Синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на декабрь 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Средняя месячная температура предполагается 0°...-3°, в Крыму и на Закарпатье местами +1°...+3°.

Первый день зимы в Украине будет дождливым (видеопрогноз)

"Месячное количество осадков ожидается 34-51 мм, на Закарпатье, в Карпатах и горах Крыма 71-138 мм, что в пределах средних многолетних значений", - говорится в сообщении УГМЦ.

Как сообщала Погода УНИАН, 1 декабря в Украине ожидается теплая погода, которая будет сопровождаться сильным ветром.

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