Каким будет первый месяц зимы в Украине: синоптики дали прогноз погоды на декабрь
Средняя месячная температура в первый месяц зимы будет достигать -3°.
Синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на декабрь 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Средняя месячная температура предполагается 0°...-3°, в Крыму и на Закарпатье местами +1°...+3°.
Первый день зимы в Украине будет дождливым (видеопрогноз)
"Месячное количество осадков ожидается 34-51 мм, на Закарпатье, в Карпатах и горах Крыма 71-138 мм, что в пределах средних многолетних значений", - говорится в сообщении УГМЦ.
Как сообщала Погода УНИАН, 1 декабря в Украине ожидается теплая погода, которая будет сопровождаться сильным ветром.
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+31°... +14°
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