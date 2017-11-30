В Киеве завтра пройдет дождь, днем потеплеет до +8°
Согласно данным Погода УНИАН, 1 декабря в столице пройдет дождь, днем до +8°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 7,1 м/с.
В Украине сегодня пройдут дожди, в большинстве регионов немного потеплеет (карта)
Солнце в столице взойдет в 07:35, а зайдет в 15:57.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+30°... +17°
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Донецк+29°... +15°
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Житомир+29°... +13°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+25°... +10°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +16°
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Ровно+24°... +9°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+29°... +15°
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Тернополь+25°... +11°
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Харьков+29°... +16°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+27°... +12°
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Черкассы+30°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Виргиния, США
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Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
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Давление: 765 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 76 %
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