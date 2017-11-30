В Киеве завтра пройдет дождь, днем потеплеет до +8°

17:00, 30 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 1 декабря в столице пройдет дождь, днем до +8°.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 7,1 м/с.

В Украине сегодня пройдут дожди, в большинстве регионов немного потеплеет (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:35, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.

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