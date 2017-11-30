Первый день зимы в Украине будет дождливым (видеопрогноз)

16:30, 30 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 1 декабря, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке местами пройдут дожди, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +6°

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +4°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +8°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +11°.

Согласно народному прогнозу, 1 декабря — день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет.

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