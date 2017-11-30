Эпицентр подземных толчков располагался в области Срединно-Атлантического хребта.

В Атлантическом океане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 30 ноября, в Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 6,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в области Срединно-Атлантического хребта. Очаг землетрясения залегал на глубине 65,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 23 ноября на юго-западе Китая, незначительные травмы получили шесть человек.