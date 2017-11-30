На реках Закарпатья из-за осадков ожидается повышение уровней воды

На Закарпатье ожидаются сильные осадки.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В течение 30 ноября-1 декабря из-за сильных осадков на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды (над уровнями на 08:00 29 ноября) на 0,3-1,0 м в пределах русел; в нижнем течении Боржавы - до 2,0 м с начальным выходом воды на заводь в районе гидрологического поста Верхние Реметы.

В местах прохождения сильных дождей будет формироваться значительный местный сток, на малых водотоках - кратковременное повышение уровней воды.

Напомним, 30 ноября, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.