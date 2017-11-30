Зима в Украине начнется с теплой погоды и сильного ветра
В большинстве областей +4...+10 градусов.
Завтра, 1 декабря, в Украине ожидается теплая погода, которая будет сопровождаться сильным ветром.
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +6°
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"1 декабря будет теплая погода. Днем в большинстве областей +4...+10 градусов, на юге +5...+13 градусов. На западе и востоке - чуть ниже, 0...+4 градуса", - пишет она.
По словам Диденко, завтра будут идти преимущественно дожди. Мокрый снег вероятен в тех районах, где температура будет приближаться к нулю. Кроме того, почти во всех регионах ожидается сильный ветер.
Напомним, 30 ноября в Украине пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.
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Винница+27°... +14°
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Днепр+30°... +17°
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Донецк+29°... +15°
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Житомир+29°... +13°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+25°... +10°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +16°
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Ровно+24°... +9°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+29°... +15°
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Тернополь+25°... +11°
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Харьков+29°... +16°
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Херсон+31°... +14°
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