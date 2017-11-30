Зима в Украине начнется с теплой погоды и сильного ветра

В большинстве областей +4...+10 градусов.

Завтра в Украине ожидается сильный ветер и дожди / УНИАН

Завтра, 1 декабря, в Украине ожидается теплая погода, которая будет сопровождаться сильным ветром.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"1 декабря будет теплая погода. Днем в большинстве областей +4...+10 градусов, на юге +5...+13 градусов. На западе и востоке - чуть ниже, 0...+4 градуса", - пишет она.

По словам Диденко, завтра будут идти преимущественно дожди. Мокрый снег вероятен в тех районах, где температура будет приближаться к нулю. Кроме того, почти во всех регионах ожидается сильный ветер.

Напомним, 30 ноября в Украине пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.