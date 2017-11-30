В Карпатах объявили лавинную опасность 3 уровня

12:33, 30 ноября 2017
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В горах пройдет снег.

В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН
В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"30 ноября в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 ноября почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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