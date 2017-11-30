Юг Таиланда пострадал от наводнений

Сильнее других пострадала провинция Яла.

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12 провинций на юге Таиланда пострадали от наводнения.

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Сильнее других пострадала провинция Яла, где наводнение затронуло более 200 тыс. человек и 1200 га сельхозугодий, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие несколько дней на юге Таиланда продолжатся сильные дожди, что усилит размер бедствия.

Напомним, ливни и тайфун в Индонезии привели к оползням и другим стихийным бедствиям, в результате которых погибли не менее 11 человек, тысячи домов оказались затопленными.