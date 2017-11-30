В Запорожской области из-за непогоды обесточены 20 населенных пунктов

10:27, 30 ноября 2017
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Ночью в области бушевал сильный ветер.

В Запорожской области из-за непогоды обесточены 20 населенных пунктов / Фото УНИАН
В Запорожской области из-за непогоды обесточены 20 населенных пунктов / Фото УНИАН

В Запорожской области из-за непогоды обесточены 20 населенных пунктов.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +6°

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло сегодня ночью в результате осложнения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра) вследствие чего сработала система защиты линий электропередач.

К работам по восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 30 ноября почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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