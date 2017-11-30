Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер и гололед

09:26, 30 ноября 2017
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В Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные осадки

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Сегодня, 30 ноября, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +6°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 ноября в Украине, кроме востока, порывы ветра 17-22 м/с, в западных областях местами 25-28 м/с; в Карпатах и на Закарпатье сильные осадки; утром на большей части территории страны гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 ноября в Украине пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.

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