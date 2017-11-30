В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +6°

08:30, 30 ноября 2017
15

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 ноября, в столице пройдет дождь, днем до +6°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер юго-восточный, до 8,5 м/с.

"Дорожный Армагеддон": соцсети реагируют на гололед в Украине (фото, видео)

Солнце в столице взошло в 07:34, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Украине пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео) На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео)
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
64 %
765 мм
2.4 м/с
76 %
Лента новостей