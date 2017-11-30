В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +6°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 ноября, в столице пройдет дождь, днем до +6°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер юго-восточный, до 8,5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:34, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Украине пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.

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