В Украине сегодня пройдут дожди, в большинстве регионов немного потеплеет (карта)

08:00, 30 ноября 2017
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Cогласно данным Погода УНИАН, 30 ноября в Украине пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.

В Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

На востоке местами пройдут дожди, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

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На западе Украины в четверг пройдут ливни. Днем до +4°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +6°. В центре местами пройдут дожди, температура до +8°.

Прогноз на 30 ноября / УНИАН
Прогноз на 30 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.

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