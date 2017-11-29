В Индонезии бушует ужасный циклон: 19 жертв, наводнения и разрушения (видео)

21:26, 29 ноября 2017
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В Индонезии из-за сильных ливней затоплены тысячи домов, разрушены мосты и дороги.

На остров Ява налетел убийственный циклон. Ливни вызвали наводнения и оползни. Жертвами стихии стали по меньшей мере 19 человек.

Временно приостановили работу два местные аэропорты. На соседнем Бали парализует работу аэропорта вулкан. Сегодня, после двухсуточного перерыва, аэродром возобновило прием и вылет самолетов.

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