В Индонезии бушует ужасный циклон: 19 жертв, наводнения и разрушения (видео)

В Индонезии из-за сильных ливней затоплены тысячи домов, разрушены мосты и дороги.

На остров Ява налетел убийственный циклон. Ливни вызвали наводнения и оползни. Жертвами стихии стали по меньшей мере 19 человек.

Временно приостановили работу два местные аэропорты. На соседнем Бали парализует работу аэропорта вулкан. Сегодня, после двухсуточного перерыва, аэродром возобновило прием и вылет самолетов.