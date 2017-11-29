Зима близко: непогода в Украине стала причиной пробок и массовых ДТП (фоторепортаж, видео)

На скользких дорогах люди ломают конечности и получают ушибы.

Мокрый снег, дождь и опасная гололедица - такая сегодня погода в большинстве регионов Украины.

Из-за тумана и скользких дорог на Полтавщине десятки автобусов не выпустили в рейс, в Киеве и пригороде - пробки, в Днепре и Запорожье - переполненные травмпункты и задерживают авиарейсы. На завтра синоптики обещают еще и шквальный ветер, говорится в сюжете ТСН.

В Киеве сегодня налипание мокрого снега и гололедица. Непросто сегодня и водителям, и пешеходам. Утром на въезде в столицу образовались огромные пробки, дорога была словно каток. Скользко было и на тротуарах. По данным КГГА, в травмпункты по состоянию на день обратились 69 человек – у них ушибы, переломы верхних и нижних конечностей.

Ночью на дороги выехало 147 единиц снегоочистительной техники, а днем еще больше - задействованы 242 единицы снегоуборочной техники "Киевавтодора" и 55 бригад по ручной уборке. Они высыпали на дороги более 500 тонн солевой смеси и более 500 тонн песочной смеси. Впрочем, количество аварий успело перевалить за сотню.

На трассе Киев-Чернигов столкнулось 11 машин. По дороге разбросало 5 фур, 3 микроавтобуса, 2 легковушки и туристический автобус. Водители винили гололед и ледяной дождь.

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В Днепре ночью выпал небольшой дождь, но его хватило, чтобы дороги превратились в сплошное стекло. На подъездах к городу пути тоже сковала гололедица, на Криворожской трассе машины заносило так, что парализовало движение. В самом Днепре произошло 16 аварий только за утро. По тротуарам же, жалуются пешеходы, ходить вообще невозможно.

При такой погоде количество травмированных выросло втрое - их по городу уже сотни. В травмпунктах не протолкнуться, они переполнены. Чтобы попасть к врачу, люди ждут в очередях часами.

"Началось массовое поступление людей. Переломы рук, ног, голени, кисти, ушибов много", - сообщила начальник медицинской части городской больницы №16 Юлия Бершаденко.

Сейчас дороги подтаяли, к тому же, их посыпают коммунальщики. Но по многим тротуарам ходить и до сих пор опасно.

С черепашьей скоростью движутся машины из Запорожья в направлении Днепра. Быстрее ехать нельзя – дорога превратилась в сплошной каток. Дождь, который и образовал лед на дороге, пошел ночью. На утро на трассе образовалась огромная тянучка – разгоняться на такой дороге слишком опасно. Зафиксированы многочисленные аварии.

Ситуация на трассе стабилизировалась только после обеда, но инспекторы все равно призывают водителей воздержаться от поездок. Вечером и ночью на Запорожье снова прогнозируют ухудшение погодных условий.

Синоптики прогнозируют в Киеве этой ночью заморозки, днем – плюсовую температуру. Гололедица также и на Западе и Востоке страны. На остальной территорий потепление, на Юге до +12.