В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +6°

17:00, 29 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 ноября, в столице пройдет дождь, днем до +6°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер юго-восточный, до 8,5 м/с.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, в большинстве областей будет холодно (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:34, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Украине пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.

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