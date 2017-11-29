Завтра в Украину придут дожди и потепление (видеопрогноз)

16:30, 29 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 ноября в Украине пройдут дожди, в большинстве областей потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке местами пройдут дожди, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура 0°

На западе Украины в четверг пройдут ливни. Днем до +4°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +6°. В центре местами пройдут дожди, температура до +8°.

Согласно народному прогнозу, 30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой

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