Ливни и тайфун в Индонезии привели к гибели 11 человек

Тысячи домов оказались затопленными.

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Ливни и тайфун в Индонезии привели к оползням и другим стихийным бедствиям, в результате которых погибли не менее 11 человек, тысячи домов оказались затопленными.

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Так, в провинции Восточная Ява в округе Пачитан произошел оползень, в результате которого 9 человек погибло. Кроме этого, в этом округе жертвами наводнения стали 2 человека, сообщает Xinhua со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Всего в провинции Восточная Ява около 4000 человек пострадали от стихийных бедствий и нуждаются в эвакуации.

Напомним, наводнение накрыло городок Роксбург на острове Южный (Новая Зеландия).