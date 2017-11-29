Ливни и тайфун в Индонезии привели к гибели 11 человек

15:35, 29 ноября 2017
448

Тысячи домов оказались затопленными.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ливни и тайфун в Индонезии привели к оползням и другим стихийным бедствиям, в результате которых погибли не менее 11 человек, тысячи домов оказались затопленными.

В результате обвала горных пород в Китае погибли шесть человек

Так, в провинции Восточная Ява в округе Пачитан произошел оползень, в результате которого 9 человек погибло. Кроме этого, в этом округе жертвами наводнения стали 2 человека, сообщает Xinhua со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Всего в провинции Восточная Ява около 4000 человек пострадали от стихийных бедствий и нуждаются в эвакуации.

Напомним, наводнение накрыло городок Роксбург на острове Южный (Новая Зеландия).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео) На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
64 %
765 мм
2.4 м/с
76 %
Лента новостей