В Киеве сегодня и завтра на дорогах сохранится гололедица

Гололед продержится до завтрашнего дня.

Завтра на дорогах Киева сохранится гололед / УНИАН

До конца сегодняшних суток, ночью и утром 30 ноября в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"29 ноября в столице облачно, ожидается небольшой дождь и мокрый снег, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 ноября практически по всей Украине наблюдается гололед. Пешеходы с трудом перемещаются по улицам, а на дорогах происходят ДТП.