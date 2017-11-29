В Карпатах объявили лавинную опасность

13:40, 29 ноября 2017
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В горах ожидается сильный снегопад.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

В среду, 29 ноября, в Карпатах из-за снегопада объявили лавинную опасность.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, в большинстве областей будет холодно (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 ноября в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в большинстве регионов Украины ожидается туман и гололедица.

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