В Карпатах объявили лавинную опасность

В горах ожидается сильный снегопад.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

В среду, 29 ноября, в Карпатах из-за снегопада объявили лавинную опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 ноября в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в большинстве регионов Украины ожидается туман и гололедица.