Аэропорт на Бали будет закрыт еще сутки из-за извержения вулкана

12:38, 29 ноября 2017
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Ранее с острова эвакуировали 40 тысяч человек

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за извержения вулкана Агунг на индонезийском острове Бали еще сутки будет закрыт международный аэропорт.

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Аэропорт Нгурах-Рай закрыли 27 ноября, передает "РИА Новости" со ссылкой на заявление аэропорта.

"Международный аэропорт Нгурах-Рай закрыт из-за вулканического пепла после извержения вулкана Агунг с 29 ноября 02:16 часов до 30 ноября 07:00 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее из-за извержения вулкана Агунг с индонезийского острова Бали эвакуировали 40 тысяч человек.

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