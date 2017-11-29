Аэропорт на Бали будет закрыт еще сутки из-за извержения вулкана

Ранее с острова эвакуировали 40 тысяч человек

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Из-за извержения вулкана Агунг на индонезийском острове Бали еще сутки будет закрыт международный аэропорт.

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Аэропорт Нгурах-Рай закрыли 27 ноября, передает "РИА Новости" со ссылкой на заявление аэропорта.

"Международный аэропорт Нгурах-Рай закрыт из-за вулканического пепла после извержения вулкана Агунг с 29 ноября 02:16 часов до 30 ноября 07:00 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее из-за извержения вулкана Агунг с индонезийского острова Бали эвакуировали 40 тысяч человек.