В Украину идет потепление с сильным ветром, до штормового - синоптик

11:47, 29 ноября 2017
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На территорию нашей страны надвигается сильный, до штормового, ветер.

В Украине ожидается сильный ветер, до штормового / фото УНИАН
Несмотря на потепление, будет очень ветрено / фото УНИАН

В четверг, 30 ноября, осадки и низкая температура воздуха - ночью до "минусов", днем около нуля - снова создадут условия для гололеда и гололедицы на Западе Украины и в восточных областях.

На остальной территории ожидается потепление, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура 0°

"Потепление охватит Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожье, Черкассы, Кропивницкий, Днепр, Винницу, Житомир и Киев. С районами, конечно. Ожидается днем +4+8 градусов, а на юге местами +7+12 градусов!" - прогнозирует она.

По словам синоптика, в этих же областях существенные осадки маловероятны, будет облачно.

В Киеве сегодня и ближайшей ночью - гололедица, гололед, завтра днем в столице потеплеет до +5+6 градусов.

"Особый нюанс завтрашней погоды - надвигается сильный, до штормового, ветер", - добавила Диденко.

Как сообщала Погода УНИАН, 29 ноября в большинстве регионов Украины ожидается туман и гололедица.

фото facebook.com/tala.didenko
фото facebook.com/tala.didenko

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