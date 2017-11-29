В Украину идет потепление с сильным ветром, до штормового - синоптик
На территорию нашей страны надвигается сильный, до штормового, ветер.
В четверг, 30 ноября, осадки и низкая температура воздуха - ночью до "минусов", днем около нуля - снова создадут условия для гололеда и гололедицы на Западе Украины и в восточных областях.
На остальной территории ожидается потепление, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура 0°
"Потепление охватит Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожье, Черкассы, Кропивницкий, Днепр, Винницу, Житомир и Киев. С районами, конечно. Ожидается днем +4+8 градусов, а на юге местами +7+12 градусов!" - прогнозирует она.
По словам синоптика, в этих же областях существенные осадки маловероятны, будет облачно.
В Киеве сегодня и ближайшей ночью - гололедица, гололед, завтра днем в столице потеплеет до +5+6 градусов.
"Особый нюанс завтрашней погоды - надвигается сильный, до штормового, ветер", - добавила Диденко.
Как сообщала Погода УНИАН, 29 ноября в большинстве регионов Украины ожидается туман и гололедица.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+30°... +17°
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Донецк+29°... +15°
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Житомир+29°... +13°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+25°... +10°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +16°
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Ровно+24°... +9°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+29°... +15°
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Тернополь+25°... +11°
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Харьков+29°... +16°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+27°... +12°
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Черкассы+30°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°