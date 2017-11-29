"Дорожный Армагеддон": соцсети реагируют на гололед в Украине (фото, видео)

11:22, 29 ноября 2017
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Дороги превратились в каток. 

Гололед охватил дороги Украины / facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776
Гололед охватил дороги Украины / facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776

Сегодня, 29 ноября, практически по всей Украине наблюдается гололед. Пешеходы с трудом перемещаются по улицам, а на дорогах происходят ДТП.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, в большинстве областей будет холодно (карта)

Пользователи соцсетей делятся снимками гололеда и призывают других быть осторожными.

Напомним, 29 ноября в большинстве регионов Украины ожидается туман и гололедица.

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