"Дорожный Армагеддон": соцсети реагируют на гололед в Украине (фото, видео)

Дороги превратились в каток.

Гололед охватил дороги Украины / facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776

Сегодня, 29 ноября, практически по всей Украине наблюдается гололед. Пешеходы с трудом перемещаются по улицам, а на дорогах происходят ДТП.

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Пользователи соцсетей делятся снимками гололеда и призывают других быть осторожными.

Не робіть собі нерви, сьогодні краще на метро. pic.twitter.com/hQyWasDCt5 — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 29, 2017

Напомним, 29 ноября в большинстве регионов Украины ожидается туман и гололедица.