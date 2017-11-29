Юго-восток Новой Зеландии пострадал от наводнения

Наводнение повредило 12 домов.

Иллюстрация / REUTERS

Наводнение накрыло городок Роксбург на острове Южный (Новая Зеландия).

Читайте также В результате обвала горных пород в Китае погибли шесть человек

За несколько часов в районе выпало более 42 мм дождя. В то же время в некоторых соседних районах осадков вообще не было, сообщает Floodlist со ссылкой на местные СМИ.

Наводнение повредило 12 домов, во время разгула стихии в городе отсутствовало электроснабжение. Кроме того, наблюдаются проблемы в работе канализации.

Напомним, в Великобритании и Ирландии из-за наводнений, вызванных сильными дождями, эвакуировали десятки человек.